پاکستان افغانستان میں تجارتی بندش سے کینو کی برآمدات متاثر
جوائنٹ چیمبر آف کامرس کی اپیل مسئلے کے سنگین ہونے کی عکاس ہے ، جنید مکدا مسلسل ہونے والی تاخیر برآمد کنندگان کو مالی طور پر کمزور کرے گی، بات چیت
کراچی(کامرس رپورٹر)پاکستان افغانستان جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی حالیہ اپیل اس حقیقت کی عکاس ہے کہ پاک افغان تجارتی مسئلے کو اگر فوری اور مؤثر انداز میں حل نہ کیا گیا تو اسکے منفی اثرات نہ صرف تاجروں بلکہ پورے زرعی اور لاجِسٹکس شعبے خصوصی طور پر کینو کی برآمدی صنعت پر طویل مدتی ہوں گے ۔ یہ واضح ہے کہ پاکستانی ٹرانسپورٹرز اور ڈرائیورز افغانستان کے اندر عرصہ دراز سے پھنسے ہوئے ہیں کچھ تو کئی ہفتوں سے راستے میں ہیں ان کی گاڑیاں محاذِ آتش کا شکار ہوئی ہیں انہیں خوراک اور نقدی سے محروم رکھا گیا ہے اور رہائشی حالات انتہائی نامناسب ہیں دوسری جانب سرحدی پوائنٹس پر پاکستان کی طرف سیکڑوں ڈرائیورز نہ صرف گھر سے دور محصور ہیں بلکہ انہیں خوراک، پناہ اور بنیادی سہولتیں بھی دستیاب نہیں ہیں یہ محض اقتصادی مسئلہ نہیں بلکہ انسانی حقوق اور روایتی ریاستی ذمہ داری کا معاملہ ہے
پاک افغان جوائنٹ چیمبر آف کامرس کے صدر جنید مکدا کے مطابق کینو کی برآمدات اس مسئلے کی سماجی ومعاشی حساسیت کو بڑھا دیتی ہیں گزشتہ سال پاکستان کی کینو برآمدات 110 ملین ڈالر ریکارڈ کی گئی تھیں جبکہ اس سال توقع کی جا رہی تھی کہ یہ تقریباً 100 ملین ڈالر کے قریب رہیں گی۔ مگر مالیاتی نظام میں رکاوٹیں خصوصاً اسٹیٹ بینک کی 19 نومبر کی خط و مواصلات میں فنانشل انسٹرومنٹ سے استثنیٰ نہ دینے کافیصلہ اور بین الاقوامی پابندیوں نے ادائیگی کے چینلز کو تقطیع کر دیا ہے ، نتیجتاً برآمد کنندگان کے پاس اپنی اجناس بھیجنے اورمعاہدے پورے کرنے کے قابل کوئی عملی ہنر باقی نہیں رہا، اس موسم میں ہونے والی تاخیر نہ صرف برآمد کنندگان کو مالی طور پر کمزور کرے گی بلکہ لاکھوں کسانوں، روزگار پر مبنی ورکرز اور سپلائی چین کے چھوٹے کاروباروں کو بھی متاثر کرے گی مزید برآں ادھر بندش کی وجہ سے پورٹس اور داخلی گوداموں میں ہزاروں کنٹینرز پھنسے پڑے ہیں تاجروں اور کلیئرنگ ایجنٹس پر روزانہ 150 تا 200 ڈالر تک ڈیمریج اور شپنگ لائن ڈیٹنشن کے چارجز عائد ہو رہے ہیں پی اے جے سی سی آئی کا مؤقف ہے کہ پہلی ترجیح پھنسے ہوئے ڈرائیورز اور ورکرز کو فوری خوراک، طبی امداد، نقدی رسائی اور محفوظ قیام فراہم کرنا ہونا چاہی یہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے چاہے حفاظتی اقدامات سخت کیوں نہ ہوں متبادل کیمپ،مقامی این جی اوز اور کمرشل اداروں کے تعاون سے فوری بین الصوبائی رسد قائم کی جاسکتی ہے ، اسکے علاوہ وفاقی اداروں اور بندرگاہی حکام کو فوراً ڈیمریج اور