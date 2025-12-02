اسٹاک ایکسچینج ، زبردست تیزی، ایک لاکھ 68ہزار کی حد بحال
1384 پوائنٹس کے اضافے سے 100انڈیکس 1لاکھ68ہزار62پر بند 834ارب روپے منافع،57.43فیصد حصص کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں
کراچی (بزنس رپورٹر) اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کا آغاز زبردست تیزی کے ساتھ ہوا، کے ایس ای 100انڈیکس 1300سے زائد پوائنٹس کے اضافے سے ایک لاکھ 68ہزار کی بلند سطح پر بحال ہوگیا،اس دوران سرمایہ کاروں کو 834ارب روپے کا منافع ہوا جس کے نتیجے میں سرمائے کا مجموعی حجم بڑھ کر 19 ہزار 32ارب روپے ہوگیا،تیزی کے سبب 57.43 فیصد حصص کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں۔ تفصیلات کے مطابق اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا آغاز مثبت زون میں ہوا،کچھ ہی لمحوں کے بعد ٹریڈنگ میں پرافٹ ٹیکنگ رونما ہوئی اور 100 انڈیکس 1 لاکھ 67 ہزار کی حد سے گر کر یومیہ 1 لاکھ66 ہزار 24 پوائنٹس کی حد تک ٹریڈ ہوا مگر سرمایہ کاری کا تسلسل دوبارہ بحال ہونے سے 100 انڈیکس جلد ہی 1 لاکھ 66 ہزار سے بڑھ کر 1لاکھ 67 ہزار اور 1 لاکھ 68 ہزار کی سطح کو پار گیا۔
اسٹاک ٹریڈنگ میں کیمیکل ، کیبل ،بینکنگ ، سیمنٹ اور آئل اینڈ گیس اسٹاکس سرمایہ کاروں کی توجہ کا مرکز رہے۔ ماہرین کے مطابق ملکی مثبت معاشی اشاریے ، آئی ایم ایف شرائط پر من و عن عمل، سفارتی تعلقات میں بہتری ، عالمی تجارتی معاہدے اور امن و امان کی بہتر صورتحال تیزی کی وجہ ہیں ۔کاروبار کے اختتام پر کے ایس ای 100 انڈیکس 1384 پوائنٹس کے اضافے سے 168062 پر بند ہوا، اسی طرح کے ایس ای 30 انڈیکس 354پوائنٹس کے اضافے سے 51209 پوائنٹس اور آل شیئرزانڈیکس 876 پوائنٹس کے اضافے سے 101185 پوائنٹس پر بند ہوا۔ کاروباری حجم گزشتہ جمعہ کی نسبت 24.08فیصد زائد رہا ۔ مجموعی طور پر484 کمپنیوں کے حصص کا کاروبار ہوا جس میں سے 278کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ،162میں کمی اور44 کمپنیوں میں استحکام رہا۔