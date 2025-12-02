صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈالر کی قدر میں کمی ،تولہ سونا 2700روپے مہنگا

  • کاروبار کی دنیا
ڈالر کی قدر میں کمی ،تولہ سونا 2700روپے مہنگا

تولہ سونا 4لاکھ 46ہزار 862،دس گرام 3لاکھ 83ہزار 112پر جاپہنچا

کراچی(بزنس رپورٹر)انٹربینک مارکیٹ میں پیر کو ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ادھرعالمی و مقامی مارکیٹوں میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالرایک پیسے کی کمی سے 280.51 روپے پر بند ہوا۔دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 27 ڈالر کے بڑے اضافے سے 4245 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں اضافے کے باعث مقامی سطح پربھی فی تولہ سونا 2 ہزار 700 روپے کے بھاری اضافے سے 4 لاکھ 46 ہزار 862 روپے پر جاپہنچا ۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 2 ہزار 315 روپے بڑھ کر 3 لاکھ 83 ہزار 112 روپے ہوگئی۔ مزید برآں چاندی کی فی تولہ قیمت 46 روپے کے اضافے سے 5 ہزار 112 روپے ہوگئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

سی ڈی ایف کا نوٹیفکیشن ہو جائیگا، پریشانی کی بات نہیں : وزیر قانون

پی ٹی آئی کا آج عمران سے ملاقات کیلئے ممکنہ احتجاج : اسلام آباد، راولپنڈی میں اجتماع پر پابندی، ہائی الرٹ

پنجاب : کئی شہروں میں سی سی ڈی کا آپریشن، مبینہ مقابلے، مزید 22 منشیات فروش ہلاک

فیلڈ مارشل عاصم منیر سے مصری وزیر خارجہ کی ملاقات، دفاعی تعاون بڑھانے کا عزم

پاکستان، ترکیہ انصاف، خودمختاری، انسانی وقار کے اصولوں پر ہمیشہ یکجا : مریم نواز

سندھ کابینہ : شمسی منصوبے میں بےقاعدگیوں پر ملوث کمپینز بلیک لسٹ، رینجرز تعیناتی میں 1 سال توسیع

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سی ڈی اے کا مزید شکریہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یومِ تشکر سے فارم 47تک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جی سی یونیورسٹی لاہور، جنگل میں منگل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
این ایف سی اجلاس کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ فورس اور عالمی سطح پر تنہا ہوتا افغانستان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ!… (4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak