مرکنٹائل ایکسچینج میں 23ارب کے 27487سودے

مرکنٹائل ایکسچینج میں 23ارب کے 27487سودے

کراچی(بزنس رپورٹر) مرکنٹائل ایکسچینج میں 23ارب روپے کے سودے ہوئے ۔گزشتہ روز پی ایم ای ایکس کی رپورٹ کے مطابق سودوں کی مجموعی تعداد27487رہی۔

 زیادہ سودے سونے کے ہوئے جن کی مالیت 9.867 ارب روپے رہی جب کہ کوٹس کے سودوں کی مالیت 5.729 ارب روپے ، چاندی کے سودوں کی مالیت 5.397 ارب روپے ، این ایس ڈی کیو 100 کے سودوں کی مالیت 798.102 ارب روپے ، پلاٹینم کے سودوں کی مالیت 1.092 ارب روپے ، خام تیل کے سودوں کی مالیت 263.661 ارب روپے اور ایس پی 500 کے سودوں کی مالیت 105.616 ارب روپے ریکارڈکی گئی۔

 

