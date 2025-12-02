صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یورپی یونین کے جی ایس پی پلس مانیٹرنگ مشن کی فیڈریشن آمد

  • کاروبار کی دنیا
وفد سے جی ایس پی پلس میں پیش رفت اور اصلاحاتی اقدامات کا جائزہ لیا

کراچی(بزنس رپورٹر)وفاقی چیمبرکے صدر عاطف اکرم شیخ نے بتایا ہے کہ یورپی یونین کے جی ایس پی پلس مانیٹرنگ مشن نے ، جس کی قیادت ٹریڈ مشن کے سربراہ Sergio Balibrea کر رہے تھے ، ایف پی سی سی آئی ہیڈ آفس کراچی کا دورہ کیا۔ دورے کا مقصد پاکستان کی جی ایس پی پلس اسکیم کے تحت کارکردگی کا جائزہ لینا اور باہمی تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنا تھا۔صدر ایف پی سی سی آئی کے مطابق وفد نے تفصیلی ملاقات میں پاکستان کی جی ایس پی پلس میں پیش رفت، تجارتی کارکردگی اور اصلاحاتی اقدامات کا جائزہ لیا۔

عاطف اکرم شیخ نے بتایا کہ جی ایس پی پلس اسکیم کے باعث پاکستان کی یورپی یونین کو برآمدات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور یہ 2013 کے 5.4 ارب ڈالر سے بڑھ کر 2024 میں 13.54 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہیں۔ تاہم برآمدات میں ٹیکسٹائل کا حصہ تقریباً 82 فیصد ہے۔وفد کے سربراہ نے پاکستان کی پیشرفت کو سراہتے ہوئے کہا کہ ملک کو پائیدار اصلاحات، ادارہ جاتی مضبوطی اور مؤثر عمل درآمد پر مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے ۔ ملاقات کے اختتام پر دونوں جانب سے انسانی حقوق اور دیگر کنونشنز کی تعمیل، اسٹریٹجک انگیجمنٹ پلان کے تحت طویل المدتی اور وسیع البنیاد شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔

 

