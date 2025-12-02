بچے کی ہلاکت پرتاجربرادری کا اظہار افسوس،ذمہ داروں کوسزا دینے کا مطالبہ
کراچی(بزنس رپورٹر) چیئرمین بزنس مین گروپ (بی ایم جی)زبیر موتی والا اور کراچی چیمبر کے صدرریحان حنیف نے۔۔۔
گلشنِ اقبال کے علاقے نیپا چورنگی کے قریب کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہونے والے ننھے بچے ابراہیم کی المناک موت پر سوگوار اہل خانہ سے گہرے دکھ، صدمے اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ مشترکہ بیان میں چیئرمین بی ایم جی اور صدر کے سی سی آئی نے کہا کہ یہ سانحہ حکام کیلئے ایک وارننگ ہے ۔انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ معصوم ابراہیم کی موت کے ذمہ داروں کو بغیرکسی بہانے یا سیاسی چالبازی کے فوری شناخت کرکے کڑی سزا دی جائے۔