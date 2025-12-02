صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بچے کی ہلاکت پرتاجربرادری کا اظہار افسوس،ذمہ داروں کوسزا دینے کا مطالبہ

  • کاروبار کی دنیا
بچے کی ہلاکت پرتاجربرادری کا اظہار افسوس،ذمہ داروں کوسزا دینے کا مطالبہ

کراچی(بزنس رپورٹر) چیئرمین بزنس مین گروپ (بی ایم جی)زبیر موتی والا اور کراچی چیمبر کے صدرریحان حنیف نے۔۔۔

 گلشنِ اقبال کے علاقے نیپا چورنگی کے قریب کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہونے والے ننھے بچے ابراہیم کی المناک موت پر سوگوار اہل خانہ سے گہرے دکھ، صدمے اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ مشترکہ بیان میں چیئرمین بی ایم جی اور صدر کے سی سی آئی نے کہا کہ یہ سانحہ حکام کیلئے ایک وارننگ ہے ۔انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ معصوم ابراہیم کی موت کے ذمہ داروں کو بغیرکسی بہانے یا سیاسی چالبازی کے فوری شناخت کرکے کڑی سزا دی جائے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

10 وارداتیں :شہری لاکھوں روپے ، قیمتی اشیاء سے محروم

1لاکھ لٹر جعلی دودھ تیار کرنیوالا سپلائر خیبرپختونخوا سے گرفتار

کاہنہ، سی سی ڈی سے مبینہ مقابلہ ، ایک ڈاکو ہلاک،2 فرار

پھالیہ:فائرنگ سے سپیشل پروٹیکشن یونٹ کا ملازم قتل

سیالکوٹ :3کلو گرام سے زائد منشیات برآمد، ملزم جیل روانہ

ایک شخص سے اسلحہ بر آمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سی ڈی اے کا مزید شکریہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یومِ تشکر سے فارم 47تک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جی سی یونیورسٹی لاہور، جنگل میں منگل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
این ایف سی اجلاس کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ فورس اور عالمی سطح پر تنہا ہوتا افغانستان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ!… (4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak