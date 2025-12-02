صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کاروبار کی دنیا
نومبرمیں پیاز،چکن، انڈے مہنگے ،ٹماٹرسستا ہوا، ادارہ شماریات

گزشتہ ماہ مہنگائی کی شرح 6.16 فیصد ریکارڈ ، ادارے کی ماہانہ رپورٹ جاری

اسلام آباد(کامرس رپورٹر)ادارہ شماریات نے ماہانہ بنیادوں پر مہنگائی کی رپورٹ جاری کر دی،نومبر میں مہنگائی کی شرح 6.16فیصد ریکارڈ ہوئی، وزارت خزانہ نے گزشتہ ماہ مہنگائی کا تخمینہ 5 سے 6 فیصد لگایا تھا ،جولائی سے نومبر تک مہنگائی کی اوسطاً شرح 5اعشاریہ 01فیصد ریکارڈ ہوئی، رپور ٹ کے مطابق نومبر کے دوران پیاز40فیصد ،چکن   17 فیصد، انڈے 8 فیصد ،مچھلی 2 فیصد سے زائد مہنگی ہوئی، ایک ماہ میں آلو 2 اعشاریہ 67 فیصد تک مہنگے ہوئے ، ادارہ شماریات کیمطابق ایک ماہ میں تازہ پھل 2.27 فیصد، کوکنگ آئل 1.55 فیصد مہنگا ہوا ،گزشتہ ماہ گندم 1.12 فیصد، دودھ 1 فیصد تک مہنگا ہوا، سالانہ بنیادوں پر فوڈ آئٹمز کی قیمتوں میں 5.53 فیصدتک اضافہ ہوا، رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایک ماہ میں ٹماٹر کی قیمت میں 53 فیصد تک کمی ریکارڈ کی گئی، نومبر میں دال چنا 7.69 فیصد، سبزیاں 5.90 فیصد تک سستی ہوئیں، ایک ماہ میں بیسن 4.68 فیصد، دال مونگ 2 فیصد تک سستی ہوئی۔

جرم و سزا کی دنیا

10 وارداتیں :شہری لاکھوں روپے ، قیمتی اشیاء سے محروم

1لاکھ لٹر جعلی دودھ تیار کرنیوالا سپلائر خیبرپختونخوا سے گرفتار

کاہنہ، سی سی ڈی سے مبینہ مقابلہ ، ایک ڈاکو ہلاک،2 فرار

پھالیہ:فائرنگ سے سپیشل پروٹیکشن یونٹ کا ملازم قتل

سیالکوٹ :3کلو گرام سے زائد منشیات برآمد، ملزم جیل روانہ

ایک شخص سے اسلحہ بر آمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سی ڈی اے کا مزید شکریہ
خالد مسعود خان
یومِ تشکر سے فارم 47تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جی سی یونیورسٹی لاہور، جنگل میں منگل
سلمان غنی
این ایف سی اجلاس کی اہمیت
رشید صافی
غزہ فورس اور عالمی سطح پر تنہا ہوتا افغانستان
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ!… (4)
Dunya Bethak