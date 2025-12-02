نومبرمیں پیاز،چکن، انڈے مہنگے ،ٹماٹرسستا ہوا، ادارہ شماریات
گزشتہ ماہ مہنگائی کی شرح 6.16 فیصد ریکارڈ ، ادارے کی ماہانہ رپورٹ جاری
اسلام آباد(کامرس رپورٹر)ادارہ شماریات نے ماہانہ بنیادوں پر مہنگائی کی رپورٹ جاری کر دی،نومبر میں مہنگائی کی شرح 6.16فیصد ریکارڈ ہوئی، وزارت خزانہ نے گزشتہ ماہ مہنگائی کا تخمینہ 5 سے 6 فیصد لگایا تھا ،جولائی سے نومبر تک مہنگائی کی اوسطاً شرح 5اعشاریہ 01فیصد ریکارڈ ہوئی، رپور ٹ کے مطابق نومبر کے دوران پیاز40فیصد ،چکن 17 فیصد، انڈے 8 فیصد ،مچھلی 2 فیصد سے زائد مہنگی ہوئی، ایک ماہ میں آلو 2 اعشاریہ 67 فیصد تک مہنگے ہوئے ، ادارہ شماریات کیمطابق ایک ماہ میں تازہ پھل 2.27 فیصد، کوکنگ آئل 1.55 فیصد مہنگا ہوا ،گزشتہ ماہ گندم 1.12 فیصد، دودھ 1 فیصد تک مہنگا ہوا، سالانہ بنیادوں پر فوڈ آئٹمز کی قیمتوں میں 5.53 فیصدتک اضافہ ہوا، رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایک ماہ میں ٹماٹر کی قیمت میں 53 فیصد تک کمی ریکارڈ کی گئی، نومبر میں دال چنا 7.69 فیصد، سبزیاں 5.90 فیصد تک سستی ہوئیں، ایک ماہ میں بیسن 4.68 فیصد، دال مونگ 2 فیصد تک سستی ہوئی۔