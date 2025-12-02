صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زرعی مشینری، آلات اور خشک میوہ جات کی درآمد میں اضافہ

  • کاروبار کی دنیا
اسلام آباد(اے پی پی)رواں مالی سال کے پہلے 4ماہ کے دوران خشک پھلوں اور میوہ جات کی درآمدات کا حجم 56.2ملین ڈالر تک پہنچ گیا، گزشتہ مالی سال کے اسی عرصہ میں درآمدات کی مالیت 46.9 ملین ڈالررہی تھی۔

اس طرح پہلے چار ماہ میں خشک پھلوں اور میوہ جات کی درآمدات میں 9.3ملین ڈالر یعنی 19.82فیصد کا اضافہ ریکارڈکیا گیا ۔ادارہ شماریات کے مطابق جولائی تا اکتوبر 2025 زرعی و مشینری آلات کی درآمدات کی مالیت49.3ملین ڈالر تک پہنچ گئی جب کہ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصہ کے دوران درآمدات کا حجم 39.9ملین ڈالر رہا تھا۔ 

