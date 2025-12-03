پاکستان پہلی بار برطانیہ کو کھجور کاشیرہ برآمد کریگا، وحید احمد
فوڈ ایگ میں صرف فروٹ اور ویجی ٹیبل سیکٹر میں28ملین ڈالر کا کاروبار ہوا موسمیاتی تبدیلی پاکستان کیلئے بڑا خطرہ ہے ، پیٹرن ان چیف پی ایف وی اے
کراچی (بزنس رپورٹر)ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان(ٹڈاپ)اور آل پاکستان فروٹ اینڈ ویجی ٹیبل ایکسپورٹرز نے مشترکہ پریس کانفرنس میں کراچی میں منعقدہ تین روزہ فوڈ ایگ نمائش کے نتائج سامنے رکھ دیے ۔پریس کانفرنس میں پی ایف وی اے کے پیٹرن ان چیف وحید احمد نے کہا کہ فوڈ ایگ 2025 کے دوران صرف فروٹ اور ویجی ٹیبل سیکٹر میں 28 ملین ڈالر کا کاروبار ہوا جبکہ ویلیو ایڈڈ فوڈ کو شامل کرلیا جائے تو یہ حجم 35 ملین ڈالر تک جا پہنچا ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان پہلی بار برطانیہ کو کھجور کاشیرہ برآمدکرے گا جبکہ عمان کو کھجور کی شپمنٹ پہلے ہی روانہ کی جا چکی ہے ، فوڈ ایگری ڈالر پاکستان کے لیے حقیقی معنوں میں گیم چینجر ثابت ہوسکتے ہیں۔وحید احمد نے خبردار کیا کہ موسمیاتی تبدیلی پاکستان کیلئے بڑا خطرہ ہے اور فوڈ سیکیورٹی قومی ترجیح نمبر ون ہونی چاہیے۔
پی ایف وی اے کے چیئرمین اسلم پکھالی نے کہا کہ افغانستان بارڈر بند ہے تاہم ریڈ سی اور سوئز کینال کھل چکی ہے ،روس سے اعلیٰ سطح کا وفد آیا تھا اور توقع ہے کہ دسمبر سے پیاز کی برآمدات دوبارہ شروع ہوجائیں گی۔ سیکریٹری ٹڈاپ شہریار تاج نے کہا کہ فوڈ ایگ میں 5700 بی ٹو بی میٹنگز ہوئیں اور مجموعی طور پر 730 ملین ڈالر کا بزنس ریکارڈ کیا گیا۔ رواں برس پاکستان کی چاول کی برآمدات 4 بلین ڈالر کے قریب رہیں جبکہ مکئی کی برآمدات 530 ملین ڈالر تک پہنچ گئیں۔فوڈ ایگ میں سب سے بڑی شرکت چین کی 105 کمپنیوں کی تھی۔ اس کے علاوہ ایشیا سے 300، افریقہ سے 225 اور امریکا سے 35 کمپنیوں نے حصہ لیا۔