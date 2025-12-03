صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیمنٹ کی برآمدات میں 26.53 فیصد کی نمایاں کمی

  • کاروبار کی دنیا
نومبر میں حجم گھٹ کر 5 لاکھ 90 ہزار 183 ٹن رہ گیا،سیمنٹ مینوفیکچررز

کراچی(بزنس رپورٹر)آل پاکستان سیمنٹ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے مطابق نومبر 2025 میں سیمنٹ کی برآمدات میں 26.53 فیصد کی نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی اور حجم گزشتہ سال کے 8 لاکھ 3 ہزار 258 ٹن کے مقابلے میں گھٹ کر 5 لاکھ 90 ہزار 183 ٹن رہ گیا۔ اکتوبر میں برآمدات میں 23 فیصد جبکہ ستمبر میں 15 فیصد کمی کے بعد یہ مسلسل تیسرا مہینہ ہے جب برآمدی کارکردگی کمزور رہی، ادھر مقامی مارکیٹ نے بہتر کارکردگی دکھائی اور نومبر میں 3.549 ملین ٹن سیمنٹ فروخت ہوا جو 2.23 فیصد اضافہ ظاہر کرتا ہے۔

تاہم مجموعی فروخت 4.14 ملین ٹن رہی جو نومبر 2024 کے مقابلے میں 3.17 فیصد کم ہے ۔رواں مالی سال جولائی تا نومبر سیمنٹ کی مجموعی فروخت 21.445 ملین ٹن رہی جو 11.54 فیصد زیادہ ہے ،مقامی کھپت 14.7 فیصد اضافے سے 17.435 ملین ٹن رہی جبکہ برآمدات تقریباً مستحکم رہتے ہوئے 4.009 ملین ٹن  رہیں۔ترجمان نے کہا کہ اگر حکومت ڈیوٹی اور ٹیکسز میں ریلیف فراہم کرے توپیداواری لاگت کم ہوسکتی ہے۔

 

