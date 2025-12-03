چاول کے برآمد کنندگان کوشدید مشکلات درپیش، رفیق سلیمان
ٹیکس معاملات کے علاوہ پورٹ قاسم پر چاول کے جہازوں کی ہینڈلنگ بڑا چیلنج ہے
کراچی (بزنس رپورٹر)وفاقی چیمبرکی مرکزی قائمہ کمیٹی برائے رائس ایکسپورٹ کا تیسرا اجلاس رفیق سلیمان کی کنوینر شپ میں منعقد ہوا ۔ اجلاس میں گروپ چیئر مین عبدالرحیم جانو، سینئر وائس چیئر مین جاوید جیلانی اور دیگرممبران نے شرکت کی۔ رفیق سلیمان نے کہا کہ چاول کے برآمد کنندگان کو کافی مشکلات کا سامنا ہے ، خصوصاً ٹیکس معاملات کے علاوہ پورٹ قاسم پر چاول کے جہازوں کی ترجیحی بنیاد پر ہینڈلنگ ایک بڑا چیلنج ہے۔
انہوں نے برآمدات پر 0.25فیصد ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج کے خاتمے پر وزیر اعظم کا شکر یہ ادا کیا اور وزرات خزانہ سے اپیل کی کہ جلد از جلد اس کا نوٹیفکیشن جاری کیا جائے ۔ انہوں نے حالیہ فوڈ ایکسپو کے کامیاب انعقاد پر وزارت تجارت اور ٹڈاپ کے اعلیٰ افسران کو خراج تحسین پیش کیا۔ ایکسپو کے دوران ایکسپورٹر اور امپورٹر کے درمیان کئی مفاہمتی معاہدے طے پائے ۔ اس کے علاوہ انہوں نے فری آئی کیمپ کے انعقاد پر عبدالرحیم جانو کی شاندار خدمات کو سراہا۔