ڈنمارک پاکستان میں ماحول دوست ٹیکنالوجی متعارف کرانیکا خواہشمند
فیصل آباد(اے پی پی)ڈنمارک کی سفیر ماجا مورٹینسن نے کہا ہے کہ ڈنمارک پاکستان میں ماحول دوست ٹیکنالوجی کو متعارف کرانے اور دوطرفہ تجارتی حجم کو بڑھانے کا خواہشمند ہے۔۔۔
اس سلسلے میں ڈنمارک کی امداد سے 183ملین یورو سے 33 ملین گیلن پانی کی کیپسٹی کا بہت بڑا واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا جا رہا ہے ۔ وہ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈانڈسٹری میں تاجروں اور صنعتکاروں سے خطاب کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ڈنمارک کی حکومتوں کے درمیان پہلے سے ہی قریبی تعلقات قائم ہیں ۔