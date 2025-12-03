صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جوڑیا بازار میں گھنٹوں بجلی غائب، تجارتی سرگرمیاں مفلوج

  • کاروبار کی دنیا
جوڑیا بازار میں گھنٹوں بجلی غائب، تجارتی سرگرمیاں مفلوج

بلاتعطل بجلی فراہم نہ کی گئی تو کاروباری سرگرمیاں تباہ ہوجائیں گی، سلیم ولی محمد

کراچی(بزنس ڈیسک) جوڑیا بازار میں بجلی کی گھنٹوں بندش کی وجہ سے تجارتی سرگرمیاں مفلوج ہو کر رہ گئی ہیں ۔جوڑیا بازار کے تاجروں نے خبردار کیا ہے کہ بجلی کی طویل لوڈشیڈنگ ختم نہ کی گئی تو کاروباری سرگرمیاں تباہ ہو جائیں گی ۔پاکستان کیمیکلز اینڈ ڈائز مرچنٹس ایسوسی ایشن کے چیئرمین سلیم ولی محمد نے کے الیکٹرک کو ارسال خط میں متنبہ کیا ہے کہ بجلی کی مسلسل بندش بھاری مالی نقصان کا باعث بن رہی ہے اور ایف بی آر  کے ڈیجیٹل نظام کو ناکام بنا رہی ہے۔

ان حالات میں ضروری دفتری امور انجام دینا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے ۔انہوں نے زور دیا کہ جوڑیا بازار حکومت کے لیے سب سے زیادہ ریونیو پیدا کرنے والی مارکیٹ ہے لیکن جب بجلی ہی دستیاب نہیں ہو گی تو تاجر کس طرح کاروبار کریں گے بلکہ وہ سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس ریٹرن اور ای انوائسنگ کی شرائط پوری کرنے سے قاصر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کے الیکٹرک نے لوڈشیڈنگ ختم کرنا تو درکنار خط کا جواب دینا بھی گوارہ نہیں کیا۔

 

