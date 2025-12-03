ایشیا انرجی ٹرانزیشن سمٹ کا انعقاد6دسمبر سے ہوگا
کراچی(بزنس ڈیسک)لمز انرجی انسٹیٹیوٹ الائنس فار کلائمیٹ جسٹس اینڈ کلین انرجی اور پاکستان رینیو ایبل انرجی کولیشن کے اشتراک سے ایشیا انرجی ٹرانزیشن سمٹ 2025 کے دوسرے ایڈیشن کا انعقاد 6 سے 7دسمبر کو لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں ہوگا۔
دو روزہ سمٹ میں پالیسی ساز، موسمیاتی اور توانائی کے ماہرین، ماہرینِ تعلیم اور سول سوسائٹی کے رہنما پورے ایشیا سے شرکت کریں گے ۔ اس کا مقصد خطے میں صاف توانائی کی منتقلی سے متعلق ابھرتے خیالات، چیلنجز اور فنانسنگ کے راستوں پر غور و خوض کرنا ہے ۔رواں سال کی سمٹ کا بنیادی موضوع یہ ہے کہ ایشیا کی فوسل فیولز سے تجدید پذیر توانائی کی جانب منتقلی کے لیے نئے اور جدید مالیاتی طریقے تلاش کیے جائیں۔ سمٹ کے دوران مقررین اور ماہرین متعدد موضوعات پر گفتگو کریں گے ۔