اسٹاک ایکسچینج : 1496 پوائنٹس کی مندی، 116 ارب خسارہ
پرافٹ ٹیکنگ کا رجحان، 100 انڈیکس 1 لاکھ 66 ہزار 145 پوائنٹس پر بند
کراچی(بزنس رپورٹر)اسٹاک مارکیٹ بدھ کو بھی مندی کی لپیٹ میں رہی۔ 100انڈیکس میں 1400سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی ،مندی کے سبب سرمایہ کاروں کے 116ارب روپے ڈوب گئے ۔تفصیلات کے مطابق اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا آغاز مثبت زون میں ہوا،بعدازاں شیئرز کی مسلسل فروخت 100 انڈیکس کی رفتار کو شدید متاثر کرگئی۔ سیاسی دباؤ اور پرافٹ ٹیکنگ سے اسٹاک سرمایہ کار دن بھر فرٹیلائزر، بینکنگ، کیمیکل، سیمنٹ اور فارما کمپنیوں کے شیئرز فروخت کرتے رہے۔ کاروبار کے اختتام پر کے ایس ای 100 انڈیکس 1496 پوائنٹس کی کمی سے 1 لاکھ 66 ہزار 145 پوائنٹس پر بند ہوا،اسی طرح کے ایس ای 30 انڈیکس 503 پوائنٹس گھٹ کر 50496 پوائنٹس کے ایم آئی 30 انڈیکس2599پوائنٹس گراوٹ سے 237908 پوائنٹس اور آل شیئرز انڈیکس 614 پوائنٹس کم ہوکر 100565 پر بند ہوا۔مجموعی طور پر 560 کمپنیوں کے حصص کاکاروبار ہوا جس میں سے 136 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ،291 میں کمی اور 133 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں استحکام رہا۔