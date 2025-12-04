خواتین کی مالی رسائی کو مضبوط کیا جا رہا ہے، گورنر اسٹیٹ بینک
قرضوں میں اضافہ رک گیا، ترسیلات 40 ارب ڈالر سے بڑھ جائینگی، جمیل احمد
کراچی(بزنس رپورٹر)گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا ہے کہ خواتین کی معاشی شراکت کے فروغ کیلئے مرکزی بینک مسلسل اقدامات کررہا ہے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے اسٹیٹ بینک میں ویمن انٹرپرینیورشپ ڈے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹلائزیشن سمیت متعدد اصلاحات کے ذریعے خواتین کی مالی رسائی کو مضبوط کیا جارہا ہے۔ گزشتہ دس برسوں میں اسٹیٹ بینک کے اقدامات سے خواتین کی رسمی معیشت میں شمولیت 4 فیصد سے بڑھ کر 52 فیصد تک پہنچ گئی ہے جبکہ صنفی امتیاز 7 سال میں 47 فیصد سے کم ہو کر 13 فیصد رہ گیا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے میڈیا سے گفتگو میں انکشاف کیا کہ ملک کے بیرونی قرضوں میں کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کا تناسب 31 فیصد سے سکڑ کر 26 فیصد رہ گیا ہے ۔کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جی ڈی پی کے 0 سے 1 فیصد کے درمیان رہنے کا امکان ہے، ترسیلات زر رواں سال 40 ارب ڈالر سے تجاوز کریں گی۔