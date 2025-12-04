بینکوں کو ای ڈی ایف سرچارج کی وصولی روکنے کی ہدایت
کراچی(بزنس رپورٹر)اسٹیٹ بینک نے حکومتی فیصلے کے مطابق ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج سے تمام برآمدی سامان کو فوری طور پر مستثنٰی قرار دیتے ہوئے بینکوں کے ذریعے اس سرچارج کی وصولی روکنے کی ہدایات جاری کردی ہیں۔
اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری سرکلر میں واضح کیا گیا ہے کہ ای ڈی ایف سرچارج کا اطلاق واپس لیا جارہا ہے اور تمام شیڈول بینکوں کے صدور کو حکم دے دیا گیا ہے کہ وہ نئی ہدایات پر فوری عملدرآمد یقینی بنائیں۔ اسٹیٹ بینک سرکلر کے مطابق برآمدکنندگان سے آئندہ کسی بھی مرحلے پر ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج وصول نہیں کیا جائے گاجبکہ اس اقدام کا مقصد برآمدی شعبے پر مالی دباؤ میں کمی اور بیرونی تجارت کو سہارا دینا ہے۔