صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بینکوں کو ای ڈی ایف سرچارج کی وصولی روکنے کی ہدایت

  • کاروبار کی دنیا
بینکوں کو ای ڈی ایف سرچارج کی وصولی روکنے کی ہدایت

کراچی(بزنس رپورٹر)اسٹیٹ بینک نے حکومتی فیصلے کے مطابق ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج سے تمام برآمدی سامان کو فوری طور پر مستثنٰی قرار دیتے ہوئے بینکوں کے ذریعے اس سرچارج کی وصولی روکنے کی ہدایات جاری کردی ہیں۔

اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری سرکلر میں واضح کیا گیا ہے کہ ای ڈی ایف سرچارج کا اطلاق واپس لیا جارہا ہے اور تمام شیڈول بینکوں کے صدور کو حکم دے دیا گیا ہے کہ وہ نئی ہدایات پر فوری عملدرآمد یقینی بنائیں۔ اسٹیٹ بینک سرکلر کے مطابق برآمدکنندگان سے آئندہ کسی بھی مرحلے پر ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج وصول نہیں کیا جائے گاجبکہ اس اقدام کا مقصد برآمدی شعبے پر مالی دباؤ میں کمی اور بیرونی تجارت کو سہارا دینا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتیں، شہریوں کا لاکھوں کا نقصان

تقرر و تبادلے ، اظہر جاوید سپرنٹنڈنٹ سنٹرل جیل گوجرانوالہ تعینات

گجر پورہ، رائیونڈ میں ٹریفک حادثات، 3 افراد جاں بحق

مون مارکیٹ : حوالہ ہنڈی میں ملوث 2 ملزم گرفتار

پشاور: 10 سالہ بچی کے قتل کا ملزم پولیس مقابلے میں ہلاک

شہری کو حبس بے جا میں رکھ کر ہراساں کرنے پر مقدمہ درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثمرین حسین اور تابندہ بتول
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اجازت دیجئے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
نظام اور عوام
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
موت کے دہانے
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
JF17 کا نیا اعزاز
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام کا افتخار: بلاامتیاز احتساب …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak