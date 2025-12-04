ڈالر کی قدر میں کمی، تولہ سونا ایک ہزار روپے سستا
چاندی کی فی تولہ قیمت 81 روپے کے اضافے سے 6085 ہوگئی
کراچی(بزنس رپورٹر)انٹربینک مارکیٹ میں بدھ کو بھی ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں بہتری کا سلسلہ جاری رہا۔ادھرعالمی و مقامی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں کمی جب کہ چاندی کے نرخ میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالرایک پیسے کی کمی سے 280.46 روپے کا ہوگیا۔یاد رہے کہ منگل کو مقامی کرنسی 280.47 روپے پر بند ہوئی تھی۔دوسری جانبعالمی بلین مارکیٹ میں سونا 10 ڈالر کی کمی سے 4208 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں کمی کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا ایک ہزار روپے کی کمی سے 4 لاکھ 43 ہزار 162 روپے کا ہوگیا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 858 روپے کی کمی سے 3 لاکھ 79 ہزار 939 روپے ہوگئی۔یاد رہے کہ منگل کو فی تولہ سونا 2700 روپے کی کمی سے 4 لاکھ 44 ہزار 162 روپے کا ہوگیا تھا۔دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 81 روپے کے اضافے سے 6 ہزار 85 روپے ہوگئی۔