کاروباری اعتماد میں بہتری، 11 فیصد اضافہ ریکارڈ
شعبہ خدمات میں 2017 کے بعد 24 فیصد کا مضبوط اضافہ سامنے آیا اداروں میں جدت وٹیکنالوجی کے استعمال کا رجحان مضبوط ہوا، سروے
کراچی(بزنس رپورٹر)اوورسیز انویسٹرز چیمبر کے بزنس کانفیڈنس انڈیکس کے 28 ویں ایڈیشن کے مطابق پاکستان میں کاروباری اعتماد 11 فیصد اضافے کے ساتھ 22 فیصد مثبت ہوگیا۔ او آئی سی سی آئی رپورٹ کے مطابق کاروباری اداروں میں جدت اور ٹیکنالوجی کے استعمال کا رجحان مضبوط ہوا ہے اور او آئی سی سی آئی کے 43 فیصد ممبران پہلے ہی جینیریٹو آرٹیفیشل انٹیلی جنس کو اپنا چکے ہیں جبکہ 81 فیصد ممبران کو توقع ہے کہ مستقبل قریب میں سی آئی کاروبار کے اہم پہلوؤں کو سنبھال لے گی۔ تازہ سروے میں تقریباً ایک دہائی بعد خدمات کے شعبے میں نمایاں بہتری ریکارڈ کی گئی اور 2017 کے بعد پہلی مرتبہ 24 فیصد کا مضبوط اضافہ سامنے آیا۔
ریٹیل سیکٹر کے اعتماد میں 15 فیصد اور مینوفیکچرنگ میں 1 فیصد بہتری آئی ۔دوسری جانب بڑے شہروں میں کاروباری اعتماد 14 فیصد سے بڑھ کر 23 فیصد جبکہ چھوٹے شہروں میں منفی 3 فیصد سے بڑھ کر 19 فیصد ہوگیا ہے ۔او آئی سی سی آئی ممبران کا اعتماد بھی پچھلے سروے کے 17 فیصد سے بڑھ کر27 فیصد مثبت ہوگیا ۔ آئندہ 6 ماہ کیلئے کاروباری توقعات بھی مضبوط ہیں۔ نیو آرڈرز یعنی توسیعی منصوبوں کا انڈیکس 26 فیصد سے بڑھ کر 41 فیصد ہوگیا جس میں خدمات کے شعبہ کا اضافہ 23 فیصد سے 47 فیصد اور ریٹیل کا14فیصد سے 41فیصد شامل ہے جبکہ مینوفیکچرنگ میں معمولی بہتری 36 فیصد سے 37 فیصد تک ریکارڈ کی گئی ہے۔