صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شدید چیلنجز کے باوجودمالیاتی استحکام حاصل،افتخارملک

  • کاروبار کی دنیا
شدید چیلنجز کے باوجودمالیاتی استحکام حاصل،افتخارملک

3برس میں حکومت نے بنیادی اضافی اہداف کو بھی عبور کیا،سابق صدرسارک چیمبر

لاہور(اے پی پی)سارک چیمبرکے سابق صدر افتخار علی ملک نے کہا کہ شدید چیلنجز کے باوجودحکومت نے گزشتہ3برس میں مالیاتی استحکام حاصل اور اپنے بنیادی اضافی اہداف کو بھی عبور کیا ہے ۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ حکومت نے اس کامیابی کیلئے جدت طرازی میں سرمایہ کاری کیلئے ہمارے آزمودہ شراکت داروں امریکا، چین اور خلیجی ممالک پر توجہ دی۔ انہوں نے پاکستان کے نجی شعبے کو جدید عالمی معیشت میں اہم کھلاڑی بننے اور بدلتی ہوئی مارکیٹ کی ضروریات کے ساتھ ساتھ افرادی قوت کی ترقی میں سرمایہ کاری کی ضرورت پر زور دیا۔انہوں نے کہا کہ نجی شعبے کو بیرون ملک شراکت داریوں، ٹیکنالوجی کی منتقلی اور مسابقت کو بہتر بنانے کیلئے علم کے تبادلے کو بھی فروغ دینا چاہیے ، اگر ہمارا نجی صرف قلیل مدتی منافع کے مارجن کو ہی دیکھتا رہے گا تو ہم طویل مدتی پائیدار اقتصادی ترقی حاصل نہیں کر سکتے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

وارداتیں جاری، 5شہریوں سے 10لاکھ نقدی لوٹ لی گئی

لاہور :آتشزدگی کے 3واقعات ،نوجوان زندہ جل گیا

ڈکیتی میں چھینی موٹر سائیکل مالک کو ای چالان موصول

قصور:ٹریفک حادثات میں دو افراد جاں بحق ،5زخمی

دکانوں میں آتش گیر مادہ پھینکنے سے لاکھوں کاسامان جل گیا

منڈی بہاؤالدین:چھت گرنے سے خاندان کے 3افراد جاں بحق

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علما کا سیاسی کردار؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں نہیں رکتیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Story Tellers
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معاشی بحران اورکرپشن
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر…(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak