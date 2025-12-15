شدید چیلنجز کے باوجودمالیاتی استحکام حاصل،افتخارملک
3برس میں حکومت نے بنیادی اضافی اہداف کو بھی عبور کیا،سابق صدرسارک چیمبر
لاہور(اے پی پی)سارک چیمبرکے سابق صدر افتخار علی ملک نے کہا کہ شدید چیلنجز کے باوجودحکومت نے گزشتہ3برس میں مالیاتی استحکام حاصل اور اپنے بنیادی اضافی اہداف کو بھی عبور کیا ہے ۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ حکومت نے اس کامیابی کیلئے جدت طرازی میں سرمایہ کاری کیلئے ہمارے آزمودہ شراکت داروں امریکا، چین اور خلیجی ممالک پر توجہ دی۔ انہوں نے پاکستان کے نجی شعبے کو جدید عالمی معیشت میں اہم کھلاڑی بننے اور بدلتی ہوئی مارکیٹ کی ضروریات کے ساتھ ساتھ افرادی قوت کی ترقی میں سرمایہ کاری کی ضرورت پر زور دیا۔انہوں نے کہا کہ نجی شعبے کو بیرون ملک شراکت داریوں، ٹیکنالوجی کی منتقلی اور مسابقت کو بہتر بنانے کیلئے علم کے تبادلے کو بھی فروغ دینا چاہیے ، اگر ہمارا نجی صرف قلیل مدتی منافع کے مارجن کو ہی دیکھتا رہے گا تو ہم طویل مدتی پائیدار اقتصادی ترقی حاصل نہیں کر سکتے ۔