کارپٹ مینو فیکچررزکا ایکسپورٹرز کیلئے سبسڈی جاری رکھنے کا مطالبہ

لاہور (آن لائن)کارپٹ مینو فیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن نے وزیر اعظم شہباز شریف سے پرزور اپیل کرتے ہوئے کہاہے کہ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج فنڈز کے خاتمے کے بعد ایکسپورٹرز کیلئے 80/20سبسڈی کو وزارت خزانہ کے ذریعے جاری رکھنے کے احکامات جاری کئے جائیں۔۔۔

ایسوسی ایشن کے چیئرمین میاں عتیق الرحمن ودیگرنے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ ہاتھ سے بنے قالینوں کا شعبہ موجودہ حالات میں شدید مالی بحران اور عالمی منڈی میں بڑھتی ہوئی مسابقت کے باعث شدید خطرے سے دوچار ہے ۔

 

