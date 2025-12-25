اسٹاک ایکسچینج، مندی، 55 فیصد حصص کی قیمتیں گرگئیں
243 پوائنٹس کی کمی سے 100انڈیکس ایک لاکھ70 ہزار830پر بند
کراچی(بزنس رپورٹر)اسٹاک ایکسچینج میں کاروبارکے تیسرے روز اتارچڑھاؤ کے بعد مندی برقرار رہی جس سے 100 انڈیکس کی 1لاکھ 71ہزار کی سطح گرگئی، مندی کے سبب 55فیصد حصص کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی جبکہ سرمایہ کاروں کے 36ارب 25کروڑ روپے منافع میں کم ہو گئے ۔ کاروبار کے ابتدائی دورانیے میں خریداری سرگرمیاں بڑھنے سے تیزی رہی لیکن بعد میں مالیاتی اداروں کی جانب سے حصص کی فروخت اور انفرادی پرافٹ ٹیکنگ سے مارکیٹ میں اتارچڑھاو کے بعد مندی رونما ہوئی ۔ کاروبار کے اختتام پر کے ایس ای 100 انڈیکس 243 پوائنٹس کی کمی سے 170830پوائنٹس پر بند ہوا ، اسی طرح کے ایس ای 30 انڈیکس 68پوائنٹس کی کمی سے 52169پوائنٹس اورآل شیئرز انڈیکس 197پوائنٹس کی کمی سے 102922پوائنٹس پر بند ہوا۔