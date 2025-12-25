صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرکنٹائل ایکسچینج میں 62 ارب کے 86271 سودے

  • کاروبار کی دنیا
مرکنٹائل ایکسچینج میں 62 ارب کے 86271 سودے

کراچی(بزنس رپورٹر)مرکنٹائل ایکسچینج میں 62 ارب روپے کے سودے ہوئے۔ گزشتہ روز پی ایم ای ایکس کی رپورٹ کے مطابق سودوں کی مجموعی تعداد 86271 رہی۔

زیادہ سودے سونے کے ہوئے جن کی مالیت 25.930 ارب روپے رہی جب کہ چاندی کے سودوں کی مالیت 19.323 ارب ، کوٹس کے سودوں کی مالیت6.483 ارب ،پلاٹینم کے سودوں کی مالیت7.220 ارب، ناسڈیک 100 کے سودوں کی مالیت 1.138 ارب، خام تیل کے سودوں کی مالیت 426.355 ملین، ایس پی 500 کے سودوں کی مالیت 169.184 ملین، کاپر کے سودوں کی مالیت 301.759 ملین، ڈاؤ جونز کے سودوں کی مالیت 354.573 ملین  اور قدرتی گیس کے سودوں کی مالیت823.324 ملین روپے ریکارڈ کی گئی۔

