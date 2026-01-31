صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسٹاک ایکسچینج : تیزی، انڈیکس 1836 پوائنٹس بڑھ گیا

بینکنگ ، آٹو ، فارما ودیگر شعبے متحرک، 100انڈیکس 184174پوائنٹس پر بند

کراچی(بزنس رپورٹر)وزیراعظم کا صنعتوں کو بجلی کی قیمتوں میں ریلیف دینے کا عمل اسٹاک سرمایہ کاروں کے اعتماد پر مثبت اثرات مرتب کرگیا ۔کاروباری ہفتے کے آخری روز اسٹاک ایکسچینج ریکوری دکھاتے ہوئے تیزی کی جانب گامزن رہی ۔ تیزی کے سبب 53فیصد حصص کی قیمتوں میں اضافہ ہوا جبکہ حصص کی مالیت 2کھرب 09ارب سے زائد بڑھ گئی۔کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 1836 پوائنٹس کے اضافے سے 184174پوائنٹس پر بند ہوا، اسی طرح کے ایس ای 30انڈیکس 535پوائنٹس کے اضافے سے 56462پوائنٹس، آل شیئرز انڈیکس 1116 پوائنٹس کے اضافے سے 110725 پوائنٹس اور کے ایم آئی 30 انڈیکس 3522 پوائنٹس کے اضافے سے 261050 پر بند ہوا۔ کاروباری حجم 14فیصد کم رہا ۔گزشتہ روز 80کروڑ 51لاکھ 39ہزار 388 حصص کے سودے ہوئے ۔مجموعی طور پر 484 کمپنیوں کے حصص کاکاروبار ہوا جس میں سے 258کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ ،175 میں کمی اور 51 میں استحکام رہا۔ سرمایہ کاروں نے دن بھر بینکنگ ، آٹو ، فارما اور کمیونیکیشن کمپنیوں کے شیئرز میں نمایاں کام کیا۔

