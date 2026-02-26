میگا موٹر کمپنی کا برٹش انٹریشنل انوسٹمنٹ سے فنانسنگ کا معاہدہ
کراچی(بزنس ڈیسک)پاکستان میں بی وائی ڈی کی آفیشل پارٹنر، میگا موٹر کمپنی (ایم ایم سی)نے برٹش انٹرنیشنل انوسٹمنٹ (بی آئی آئی)کے ساتھ فنانسنگ کے معاہدے پر دستخط کئے ہیں۔
معاہدے کا مقصد پاکستان میں نیو انرجی گاڑیوں کی خصوصی طور پر تیاری سے متعلق پہلے بڑے مینوفیکچرنگ پلانٹ کے قیام میں تعاون فراہم کرنا ہے ۔ اس معاہدے کے تحت بی آئی آئی طویل مدتی غیر ملکی کرنسی میں فنانسنگ فراہم کرے گا، جو اس منصوبے کی مجموعی لاگت کی 25 فیصد فناسنگ ہو گی۔ یہ سرمایہ کاری ایم ایم سی کے جدید اور خصوصی طور پر تیار کردہ این ای وی مینوفیکچرنگ پلانٹ میں کی جائے گی۔ اس پلانٹ کی باقاعدہ پیداوار رواں سال کی دوسری ششماہی میں شروع ہونے کا منصوبہ ہے ۔ اس پلانٹ میں جدید آٹو میشن ٹیکنالوجی اور عالمی معیار کے مینوفیکچرنگ سسٹمز نصب کئے جائیں گے جو عالمی آٹو موٹیو معیارات میں سب سے نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ یہ معاہدہ پاکستان کی آٹو موٹیو مینوفیکچرنگ شعبے میں گرین انرجی سے منسلک اولین مالی معاونت میں شامل ہے ، اور توقع ہے کہ اس سے صاف اور کم خرچ ٹرانسپورٹ کی رسائی میں نمایاں اضافہ ہوگا۔میگا موٹر کمپنی کے سی ای او علی خان نے کہا کہ یہ اشتراک پاکستان میں ہماری طویل المدتی حکمتِ عملی کو آگے بڑھانے کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے ۔ مقامی سطح پر مینوفیکچرنگ این ای ویزکے فروغ کے لئے بنیادی حیثیت رکھتی ہے ۔برٹش انٹرنیشنل انوسٹمنٹ کے منیجنگ ڈائریکٹر اور فنانشل سروسز گروپ، برائے انڈسٹریز، ٹیکنالوجی اینڈ سروسز کے سربراہ، اسٹیفن پرسٹلی نے کہا کہ اس سرمایہ کاری کا مقصد مستحکم صنعتی تبدیلی اور ماحولیاتی اقدامات کی ترجیحی طور پر حمایت کرنا ہے ۔