بھاری ٹیکسز سے فروٹ، جوس صنعت متاثر، غیر محفوظ مشروبات کا رجحان بڑھنے لگا
اسلام آباد(بزنس ڈیسک)فروٹ جوس کونسل نے قومی اسمبلی کی نیشنل فوڈ سیکیورٹی اور ریسرچ سے متعلق قائمہ کمیٹی کی حالیہ مشاورت کا خیرمقدم کیا ہے ، جس میں آم کی پیداوار میں کمی اور پاکستان میں غیر محفوظ مشروبات کے بڑھتے ہوئے ر
جحان پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے ۔کونسل کی نمائندہ عاتکہ میر خان نے کہا کہ فروٹ جوس کونسل گزشتہ تین سالوں سے یہی خدشات اٹھا رہی ہے ۔کونسل نے حکومت کو اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے یہ دلیل دی کہ پھلوں پر مبنی رس اور مشروبات پر غیر عائد انتہائی بھاری ٹیکسوں کی وجہ سے نہ صرف فروخت سے حاصل ہونے والی آمدنی میں شدید کمی آئی بلکہ مقامی کسانوں سے پھلوں کی خریداری میں بھی تیزی سے گراوٹ دیکھنے میں آئی۔اس صورتحال نے صارفین کو غیر معیاری اور غیر محفوظ مشروبات پینے پر مجبور کردیا ۔عاتکہ میر خان نے کہا کہ2023 میں 18 فیصد جنرل سیلز ٹیکس سے 20 فیصد فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے نفاذ کے بعد، ہماری مقامی پھلوں بشمول آموں کی خریداری 2017 کی سطح سے بھی نیچے گر گئی ہے ،غیر رجسٹرڈ شعبے کی مصنوعات باقاعدہ صنعت کے مقابلے میں آدھی سے بھی کم قیمت پر فروخت ہو رہی ہیں کیونکہ وہ پھلوں کا گودا استعمال نہیں کرتے ، اجزاء کے معیار اور حفاظت کی پرواہ نہیں کرتے اور کوئی ٹیکس بھی ادا نہیں کرتے ۔پارلیمانی سطح پر ہونے والی حالیہ بات چیت میں آموں کی پیداوار میں کمی (تقریباً 22 لاکھ ٹن سے 18 لاکھ ٹن تک) اور مشروبات میں مصنوعی مٹھاس اور کیمیائی اجزاء کے بڑھتے ہوئے استعمال پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔