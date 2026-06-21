اسٹاک ایکسچینج:کاروباری ہفتہ، 6ہزار 522 پوائنٹس کانمایاں اضافہ
انڈیکس 3.80فیصد بڑھ کر ایک لاکھ 78ہزار 922پوائنٹس کی سطح پربند ہوا مارکیٹ نے نئی بلندی بھی حاصل کی، ایک لاکھ 82ہزار 185پوائنٹس پرپہنچی
کراچی (کامرس رپورٹر)پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے دوران سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال رہنے اور مختلف شعبوں میں بھرپور خریداری کے باعث زبردست تیزی کا رجحان دیکھنے میں آیا۔ ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق کے ایس ای 100 انڈیکس میں 6 ہزار 522 پوائنٹس کا نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے نتیجے میں انڈیکس 3.80 فیصد بڑھ کر ایک لاکھ 78 ہزار 922 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا، رپورٹ کے مطابق کاروباری ہفتے کے دوران مارکیٹ نے نئی بلندیاں بھی حاصل کیں اور 100 انڈیکس ایک موقع پر ایک لاکھ 82 ہزار 185 پوائنٹس کی بلند ترین سطح تک پہنچا، جبکہ ہفتے کی کم ترین سطح ایک لاکھ 75 ہزار 85 پوائنٹس ریکارڈ کی گئی۔ مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کی دلچسپی اور تجارتی سرگرمیوں میں نمایاں اضافے کے باعث ہفتے بھر میں 5 ارب 73 کروڑ سے زائد شیئرز کے سودے ہوئے جن کی مجموعی مالیت 325 ارب روپے رہی۔مارکیٹ میں تیزی کے نتیجے میں سرمایہ کاروں کی دولت میں بھی نمایاں اضافہ ہوا اور مارکیٹ کیپٹلائزیشن 874 ارب روپے بڑھ کر 19 ہزار 994 ارب روپے تک پہنچ گئی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق مثبت معاشی اشاریے ، سرمایہ کاروں کا بڑھتا اعتماد، مالیاتی شعبے میں استحکام اور آئندہ معاشی پالیسیوں سے متعلق امید افزا توقعات مارکیٹ میں تیزی کی اہم وجوہات رہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر معاشی استحکام، شرح سود میں نرمی اور سرمایہ کار دوست پالیسیوں کا تسلسل برقرار رہا تو آئندہ اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان برقرار رہنے اور مارکیٹ نئی ریکارڈ سطحیں حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔