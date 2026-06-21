ایس ای سی پی:مالیاتی تنازعات کے حل کی طرف اہم پیشرفت
ملک کے پہلے فنانشل سروسز ڈسپیوٹ ریزولوشن سینٹر کے قیام کی تیاری اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت تیز، جامع ون ونڈو سہولت فراہم کی جائے گی
کراچی(کامرس رپورٹر)سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے مالیاتی تنازعات کے فوری اور مؤثر حل کیلئے پاکستان کے پہلے فنانشل سروسز ڈسپیوٹ ریزولوشن سینٹر کے قیام کی جانب اہم پیشرفت کرتے ہوئے متعلقہ اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کا عمل تیز کر دیا، مرکز مالیاتی شعبے سے متعلق تنازعات کے حل کے لیے ایک جامع ون ونڈو سہولت فراہم کرے گا، جہاں صارفین، سرمایہ کاروں اور مالیاتی اداروں کو کم لاگت، تیز رفتار اور آسان ثالثی و مصالحتی خدمات میسر ہوں گی، ایس ای سی پی کے مطابق فنانشل سروسز ڈسپیوٹ ریزولوشن سینٹر ایک آزاد اور غیر منافع بخش ادارے کے طور پر قائم کیا جائے گا، تاہم یہ کمیشن کی نگرانی میں کام کریگا تاکہ شفافیت، غیر جانبداری اور مؤثر طرز حکمرانی کو یقینی بنایا جا سکے ۔ اس مقصد کے لیے ایس ای سی پی نے مختلف ریگولیٹرز، مالیاتی اداروں، قانونی ماہرین، سرمایہ کاروں اور دیگر متعلقہ فریقین کے ساتھ مشاورتی اجلاسوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے ، حالیہ اجلاس کے دوران امریکہ اور سنگاپور کے ماہرین نے مالیاتی تنازعات کے حل کے بین الاقوامی ماڈلز، ثالثی کے جدید طریقہ کار اور ان کے معاشی فوائد پر تفصیلی بریفنگ دی۔ اجلاس میں اس امر پر زور دیا گیا کہ مؤثر تنازعاتی نظام نہ صرف سرمایہ کاروں کے اعتماد کو مضبوط بناتا ہے بلکہ مالیاتی منڈیوں کے استحکام اور کاروباری سرگرمیوں کے فروغ میں بھی کلیدی کردار ادا کرتا ہے ۔ اس موقع پر ایس ای سی پی کے کمشنر مظفر احمد مرزا نے کہا کہ مالیاتی نظام کا استحکام کاروباری اور مالیاتی تنازعات کے مؤثر حل سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔