کاٹن سیلز اینڈ پرچیز کنٹریکٹ کے نفاذ کیلئے مفاہمتی یادداشت پردستخط
ملکی کپاس کی بحالی، معیار بہتر بنانے کیلئے اپٹما، کاٹن جنرز ایسوسی ایشن متحرک معیار کی بہتری کیلئے ملکر اقدامات کا فیصلہ، فریم ورک متعارف کرائینگے ،قیادت
کراچی(کامرس رپورٹر)آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن (اپٹما) اور پاکستان کاٹن جنرز ایسوسی ایشن (پی سی جی اے ) نے ملکی کپاس کے شعبے کی بحالی، معیار میں بہتری اور شفاف تجارتی نظام کے فروغ کیلئے اہم پیشرفت کرتے ہوئے کاٹن سیلز اینڈ پرچیز کنٹریکٹ کے نفاذ کیلئے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیئے ، اپٹما چیئرمین کامران ارشد اور پی سی جی اے چیئرمین شام لال منگلانی نے دستخط کئے ۔ اس موقع پر اپٹما اور پی سی جی اے کی قیادت نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ کپاس کی پیداوار میں اضافے ، معیار کی بہتری اور خریدار و فروخت کنندگان کے درمیان اعتماد کی بحالی کیلئے مشترکہ اقدامات کئے جائیں گے ، معاہدے کے تحت کپاس کی خرید و فروخت کیلئے ایک باقاعدہ اور معیاری فریم ورک متعارف کرایا جائے گا، جس میں معیار، سمپلنگ، وزن، نمی، پیکنگ، ڈیلیوری، ادائیگی، انشورنس اور تنازعات کے حل کے واضح اصول شامل ہونگے ۔ چیئرمین اپٹما کامران ارشد نے کہا کہ پاکستان میں کپاس کی پیداوار تاریخی کم ترین سطح پر پہنچ گئی جسکے باعث ٹیکسٹائل صنعت کو ہر سال لاکھوں گانٹھیں درآمد کرنا پڑتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اربوں روپے مالیت کی درآمدی کپاس پر انحصار ملکی معیشت، کسانوں، جنرز اور ٹیکسٹائل صنعت کے مفاد میں نہیں۔ اجلاس میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ معاہدے پر مؤثر عملدرآمد کیلئے اپٹما اور پی سی جی اے کی مشترکہ کمیٹی ہر ماہ جائزہ اجلاس منعقد کرے گی جبکہ جنرز، ٹیکسٹائل ملوں، پروکیورمنٹ ٹیموں اور کوالٹی کنٹرول عملے کیلئے خصوصی تربیتی ورکشاپس کا بھی انعقاد کیا جائے گا۔