پٹرولیم، ای وی چارجنگ سیکٹر میں سرمایہ کاری ضروری، ملک خدا بخش
کراچی(این این آئی)پاکستان پٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن (پی پی ڈی اے ) کے چیئرمین ملک خدا بخش نے کہا ہے کہ معاشی ترقی اور خود انحصاری کے لیے قدرتی وسائل کو خام مال کی صورت میں برآمد کرنے کے بجائے ملک میں ان کی پراسیسنگ، ویلیو ایڈیشن اور۔۔
صنعتی پیداوار کو فروغ دینا ناگزیر ہے ۔انہوں نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے ملکی معیشت کے استحکام، سرمایہ کاری کے فروغ اور قدرتی وسائل کو قومی ترقی کے لیے بروئے کار لانے کی کوششیں قابلِ تحسین ہیں۔ پاکستان کو 2050 تک بڑی عالمی معیشتوں میں شامل کرنے کا ہدف ایک اہم قومی ترجیح ہے ، جس کے حصول کے لیے حکومت، افواجِ پاکستان، صنعت و تجارت اور نجی شعبے کو مشترکہ طور پر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔
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