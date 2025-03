عالمی یوم خواتین :آرٹس کونسل کے زیرِ اہتمام نمائش کا انعقاد فیصل آباد 12 مارچ ، 2025

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)پنجاب کونسل آف آرٹس فیصل آباد ڈویژن کے زیرِ اہتمام عالمی یوم خواتین کے سلسلے میں \'\'Tapestry of Love Weaving Together Family Art and Poetry\'\'کے عنوان سے نمائش کا انعقاد کیا گیا۔۔

دو روزہ آرٹ نمائش میں ڈاکٹر طوبہ نجم صدر آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈیپارٹمنٹ گورنمنٹ کالج وویمن یونیورسٹی فیصل آباد کے فن پارے نمائش کیلئے پیش کئے گئے جن میں خواتین کے خاندانی تعلقات، جہدوجہد کو منفرد فن پاروں کے ذریعے اجاگر کیا گیا۔ نمائش کی کیوریٹر مس زین منظور اسسٹنٹ پروفیسر گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد تھیں، نمائش کا افتتاح پروفیسر ڈاکٹر کنول امین وائس چانسلر گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد نے کیا اور ڈاکٹر طوبہ نجم کے فن پاروں کو سراہا۔دو روزہ نمائش میں خواتین کی روزمرہ زندگی، جذبات، چیلنجز اور خوابوں کو فن پاروں کی شکل میں پیش کیا گیا۔ نمائش میں تعلیمی اداروں کے طلباء و طالبات اور دیگر شہریوں نے شرکت کی اور خواتین کے عالمی دن کے حوالے منعقد کی گئی نمائش کو سراہا۔