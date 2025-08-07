صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایف ڈی اے کی کارروائی ،اضافی آبادیوں کے قیام کی کوشش ناکام

  • فیصل آباد
ایف ڈی اے کی کارروائی ،اضافی آبادیوں کے قیام کی کوشش ناکام

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)قائمقام ڈائریکٹر جنرل قیصر عباس رند کی ہدایت پر ایف ڈی اے کی انفورسمنٹ ٹیم نے بھرپور کارروائی کرتے ہوئے ڈجکوٹ میں آٹھ غیر قانونی سکیموں و اضافی آبادیوں کے قیام کی کوشش ناکام بنا دی اور۔۔۔

 اس دوران ان کے تعمیراتی ڈھانچوں کو مسمار کر دیا گیا۔ ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ اسما محسن کی زیر نگرانی اسٹیٹ آفیسر انیب اسلم رندھاوا کی سربراہی میں ٹیم نے ڈجکوٹ میں انسپکشن کی تو وہاں چک نمبر 262 اور 263 رب کی اراضی پر چار اضافی آبادیاں قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی جن کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے سٹرکوں اور چار دیواریوں سمیت دیگر تعمیراتی ڈھانچوں کو مسمار کر دیا گیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ایک روزہ ورکشاپ

گوشت مزید 9 روپے کلو مہنگا

غلہ منڈی بنانے کیخلاف حکم امتناعی

ملی نغموں کے مقابلے میں پہلی پوزیشن

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تنے کے درپے ہونے والے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جنگل کا قانون
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
غزہ: قحط اور قحط الرجال
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پلاسٹک کی تباہ کاریاں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
کہاں جائیں حضور!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث …(حصہ ہشتم)
مفتی منیب الرحمٰن