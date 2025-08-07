ایف ڈی اے کی کارروائی ،اضافی آبادیوں کے قیام کی کوشش ناکام
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)قائمقام ڈائریکٹر جنرل قیصر عباس رند کی ہدایت پر ایف ڈی اے کی انفورسمنٹ ٹیم نے بھرپور کارروائی کرتے ہوئے ڈجکوٹ میں آٹھ غیر قانونی سکیموں و اضافی آبادیوں کے قیام کی کوشش ناکام بنا دی اور۔۔۔
اس دوران ان کے تعمیراتی ڈھانچوں کو مسمار کر دیا گیا۔ ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ اسما محسن کی زیر نگرانی اسٹیٹ آفیسر انیب اسلم رندھاوا کی سربراہی میں ٹیم نے ڈجکوٹ میں انسپکشن کی تو وہاں چک نمبر 262 اور 263 رب کی اراضی پر چار اضافی آبادیاں قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی جن کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے سٹرکوں اور چار دیواریوں سمیت دیگر تعمیراتی ڈھانچوں کو مسمار کر دیا گیا۔