کروڑوں سے تیار ہوانواز شریف پارک خستہ حالی کی تصویر بن گیا
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)پنجاب حکومت کی خصوصی دلچسپی سے پرانی سبزی منڈی کی جگہ سے قبضہ واگزار کروا کے کروڑوں روپے لاگت سے بنایا جانے والا نواز شریف پارک خستہ حالی کی تصویر بن گیا۔
پی ایچ اے کے افسر خاموش تماشائی کا کردار ادا کررہے ہیں ۔پنجاب حکومت کی خصوصی دلچسپی سے راجباہ روڈ پر پرانی سبزی منڈی کی جگہ پر تجاوزات ختم کروائی گئیں کروڑوں روپے کی لاگت سے سابق وزیر اعظم و بانی مسلم لیگ ن میاں محمد نواز شریف کے نام سے نواز شریف پارک بنایا گیا اور پی ایچ اے کی عدم توجہ اور غفلت کی بھینٹ چڑھ کر یہ پارک تباہ حال ہوچکا ہے پارک کے جھولے اور سٹرکچرز تباہ ہورہے ہیں پارک لیکن پارک کی خستہ حالی پر پی ایچ اے کی جانب سے کوئی توجہ نہیں دی جارہی ۔