جشنِ آزادی کی تقریبات ،ضلعی انتظامیہ کی تیاریاں جاری
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)حصولِ آزادی سے تحفظِ آزادی تک کے عنوان سے جشنِ آزادی کی تقریبات ضلع فیصل آباد میں جوش و خروش سے جاری ہیں ضلعی انتظامیہ، نیم سرکاری اداروں۔۔۔
تعلیمی شعبے اور سول سوسائٹی کی مشترکہ کاوشوں سے جشنِ آزادی کی سرگرمیاں عروج پر پہنچ چکی ہیں۔داخلی اخلی و خارجی راستوں، اہم چوراہوں، سرکاری دفاتر، تعلیمی اداروں، مارکیٹوں اور تاریخی مقامات کو قومی پرچموں، برقی قمقموں، سبز و سفید روشنیوں، جھنڈیوں اور بیجز سے دلہن کی طرح سجا دیاگیا ہے ۔شہریوں خصوصاً بچوں اور نوجوانوں میں جشنِ آزادی کے حوالے سے بھرپور جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے ۔ بازاروں میں قومی رنگ کے ملبوسات، پرچم، بیجز اور دیگر قومی اشیاء کے خصوصی سٹالز لگائے گئے ہیں جہاں عوام کی بڑی تعداد خریداری میں مصروف ہے ۔