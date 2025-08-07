صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جشنِ آزادی کی تقریبات ،ضلعی انتظامیہ کی تیاریاں جاری

  • فیصل آباد
جشنِ آزادی کی تقریبات ،ضلعی انتظامیہ کی تیاریاں جاری

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)حصولِ آزادی سے تحفظِ آزادی تک کے عنوان سے جشنِ آزادی کی تقریبات ضلع فیصل آباد میں جوش و خروش سے جاری ہیں ضلعی انتظامیہ، نیم سرکاری اداروں۔۔۔

 تعلیمی شعبے اور سول سوسائٹی کی مشترکہ کاوشوں سے جشنِ آزادی کی سرگرمیاں عروج پر پہنچ چکی ہیں۔داخلی اخلی و خارجی راستوں، اہم چوراہوں، سرکاری دفاتر، تعلیمی اداروں، مارکیٹوں اور تاریخی مقامات کو قومی پرچموں، برقی قمقموں، سبز و سفید روشنیوں، جھنڈیوں اور بیجز سے دلہن کی طرح سجا دیاگیا ہے  ۔شہریوں خصوصاً بچوں اور نوجوانوں میں جشنِ آزادی کے حوالے سے بھرپور جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے ۔ بازاروں میں قومی رنگ کے ملبوسات، پرچم، بیجز اور دیگر قومی اشیاء کے خصوصی سٹالز لگائے گئے ہیں جہاں عوام کی بڑی تعداد خریداری میں مصروف ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گیس ریفلنگ شاپس،منی پٹرول پمپس کو11 لاکھ جرمانے

ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ کاسکولوں چلڈرن ہسپتال میں سہولیات جائزہ

سمبڑیال :چینی کا بحران جاری 185تا 200 روپے کلوتک فروخت

پارٹی نے اعتماد کیا تو علاقہ کی بھرپورخدمت کرونگا،بابرعلائوالدین

ڈسکہ :ٹینکی نمبر1کے اردگرد ریڑھی بانوں کے ٹھیلے قائم

لدھیوالہ کے رہائشی بیوپاری سے 1لاکھ 10ہزار لوٹ لئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تنے کے درپے ہونے والے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جنگل کا قانون
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
غزہ: قحط اور قحط الرجال
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پلاسٹک کی تباہ کاریاں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
کہاں جائیں حضور!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث …(حصہ ہشتم)
مفتی منیب الرحمٰن