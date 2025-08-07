صاف ستھرا ماحول،مشن عوام کے تعاون سے مکمل ہو گا:نعیم سندھو
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن \"ستھرا پنجاب\" کے تحت ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو کی ہدایت پر فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے زیراہتمام ٹوبہ ٹیک سنگھ اور۔۔۔
تحصیل کے دیہی و شہری علاقوں میں مثالی صفائی مہم جاری ہے ۔ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میڈی لینڈ کے فیلڈ عملے نے گلیوں، سڑکوں، بازاروں اور عوامی مقامات کی صفائی کے لیے دن رات کام کرتے ہوئے نمایاں بہتری لائی ہے ۔ شہریوں کے مطابق دیہی علاقوں میں پہلی بار اتنی مربوط اور منظم صفائی دیکھنے کو ملی ہے ، جس سے ماحول خوشگوار اور صحت بخش ہو رہا ہے ۔روزانہ کی بنیاد پر کوڑا کرکٹ اٹھانے ، جراثیم کش اسپرے کرنے اور کچرا کنٹینرز کی فراہمی کے باعث صفائی کی مجموعی صورتحال بہتر ہوئی ہے ۔ علاوہ ازیں، عوامی شکایات کے فوری ازالے کے لیے ہیلپ لائن سروس کو بھی مؤثر بنایا گیا ہے ، جس پر فوری ایکشن لیا جا رہا ہے ۔دیہات میں جھاڑو، کوڑا اٹھانے اور صفائی کے دیگر اقدامات کو باقاعدہ نگرانی میں جاری رکھا جا رہا ہے ۔ ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو نے کہا ہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب کے وژن کے مطابق صاف ستھرا اور صحت مند ماحول فراہم کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں اور یہ مشن عوام کے بھرپور تعاون سے ہی مکمل ہوگا۔