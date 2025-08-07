38ویں انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس کیلئے مختلف کمیٹیاں تشکیل
چناب نگر (نامہ نگار) مرکز جامعہ عثمانیہ ختم نبوت مسلم کالونی چناب نگر میں انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے نائب امیر مولانا قاری شبیر احمد عثمانی کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا۔
جس میں آئندہ 38ویں سالانہ انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس کے انتظامی امور اور تشہیر سے متعلق فیصلے کیے گئے ۔اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کانفرنس کے انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے مختلف کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں، جو ملک بھر میں رابطہ مہم، انتظامی امور اور تشہیر کے فرائض سرانجام دیں گی۔ اس ضمن میں ضلعی صدور، جنرل سیکرٹریز اور دیگر ذمہ داران کو متحرک کر دیا گیا ہے ۔اس موقع پر مولانا قاری شبیر احمد عثمانی، مولانا محمد قادری، اور مولانا محمد سلمان عثمانی نے مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عقیدۂ ختم نبوت اُمت مسلمہ کے اتحاد کی اساس ہے ۔ انہوں نے کہا کہ آئین پاکستان کی اسلامی دفعات، بالخصوص تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ ختم نبوت، اس وقت عالمی دباؤ کی زد میں ہیں اور موجودہ حکمران سابقہ حکومتوں سے بڑھ کر بیرونی ایجنڈوں کے تابع نظر آتے ہیں۔رہنماؤں نے اعلان کیا کہ 38ویں سالانہ انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس 7 ستمبر بروز اتوار کو چناب نگر میں روایتی جوش و جذبے اور عظمت کے ساتھ منعقد ہوگی، جس میں اندرون و بیرون ملک سے علما، مشائخ، دانشور، وکلا، صحافی، سیاسی و مذہبی قائدین شرکت کریں گے ۔