چنیوٹ:فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں ، ناقص انتظامات پر جر مانے
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر فوڈ سیفٹی ٹیموں نے ضلع بھر میں حفظانِ صحت کے اصولوں کی خلاف ورزیوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کرتے ہوئے متعدد ریسٹورنٹس۔۔۔
کریانہ سٹورز اور فوڈ پوائنٹس پر کارروائیاں کیں۔ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز پنجاب فوڈ اتھارٹی ڈاکٹر محمد قاسم رضا کے مطابق کارروائی کے دوران صفائی کے ناقص انتظامات، غیر معیاری سٹوریج اور ورکرز کی ذاتی صفائی کے فقدان پر معروف ریسٹورنٹ سمیت کئی فوڈ پوائنٹس کو مجموعی طور پر ایک لاکھ 89 ہزار روپے کے جرمانے عائد کیے گئے ۔انہوں نے بتایا کہ مختلف ریسٹورنٹس کے کچن میں حشرات کے خاتمے کے مناسب انتظامات موجود نہیں تھے جبکہ متعدد مقامات پر سٹوریج کی حالت بھی تسلی بخش نہ تھی۔ صفائی کے ناقص انتظامات خوراک کی تیاری میں معیار کو متاثر کر رہے تھے ۔مزید براں، کریانہ سٹورز پر چھاپوں کے دوران 5 کلوگرام سے زائد ایکسپائرڈ اور ممنوعہ اجزاء برآمد کر کے تلف کر دیے گئے ، جبکہ 15 لیٹر ملاوٹی دودھ بھی ضبط کر کے ضائع کر دیا گیا۔