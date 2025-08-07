دہشتگردی کے خاتمہ کیلئے قومی یکجہتی ناگزیر :عبادت نثار
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )یومِ شہدا پولیس کے سلسلے میں مقامی ایونٹ ہال میں ایک پُروقار تقریب منعقد ہوئی۔
جس میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسد علی، ڈی پی او عبادت نثار، ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو، ایم پی اے امجد علی جاوید، سابق ایم این اے خالد جاوید وڑائچ، سابق ایم پی اے میاں رفیق، صدر بار مہر رب نواز دادوآنہ، ڈی ایس پی آصف علی شاہ سمیت شہداء کی فیملیز، پولیس افسر اور معزز شہریوں نے شرکت کی۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈی پی او عبادت نثار نے کہا کہ ملک سے دہشت گردی کے خاتمے اور پائیدار امن کے قیام کے لیے قومی یکجہتی ناگزیر ہے ۔