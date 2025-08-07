جشن آزادی کبڈی سیریز،یوم دفاع کبڈی میچ کے شیڈول کا اعلان
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ڈویژنل سپورٹس ڈیپارٹمنٹ اور ڈویژنل کبڈی ایسوسی ایشن نے مشترکہ طور پر جشن آزادی کبڈی سیریز اور یوم دفاع کبڈی میچ کے شیڈول کا اعلان کردیا ہے ۔
عالمی کبڈی مبصر طیب گیلانی کے مطابق سیریز کا پہلا میچ مورخہ 08 اگست کو 47 ج ب منصوراں ، 10اگست کو 86گ ب گرالہ ، 13اگست کو84ج ب سرشمیر ، 14اگست کو 8ج۔ب پنج گرائیں، 15اگست کو چک نمبر208ر ب 16اگست کو 75ر ب لوکے ، 18اگست کو 40گ ب ستیانہ ، 19اگست کو 52ج ب ملاں پور ، 22اگست کو 188ر۔ب نلے والا میں میچز ہونگے جبکہ 6ستمبر کو یوم دفاع کبڈی میچ چک نمبر209ر ب میں ہوگا۔