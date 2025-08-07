گیسٹ ہاؤس میں رنگ رلیاں مناتے 6 افراد گرفتار
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)گیسٹ ہاؤس میں رنگ رلیاں مناتے 6 افراد دھر لیے گئے ۔تھانہ پیپلزکالونی کے علاقہ میں واقع گیسٹ ہاؤس پر پولیس نے خفیہ اطلاع ملنے پر کارروائی کی جہاں ملزمہ (ع) سمیت 6 افراد قابل اعتراض حالت میں پائے گئے جنہیں پولیس نے حراست میں لیکر مقدمہ درج کرلیا۔
