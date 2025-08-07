چناب نگر: نکاسی آب کا مسئلہ، امراض پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا
چناب نگر (نامہ نگار)چناب نگر کے نواحی علاقوں میں نکاسی آب کا دیرینہ مسئلہ شہریوں کے لیے وبال جان بن چکا ہے ۔
بارش اور سیوریج کا پانی گلی محلوں اور سڑکوں پر جمع ہونے سے نہ صرف روزمرہ زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے بلکہ مختلف متعدی امراض کے پھیلنے کا بھی خدشہ بڑھ گیا ہے ۔شہر کے کئی نواحی علاقوں میں نکاسی آب کا کوئی مؤثر نظام موجود نہیں۔ سیوریج کا پانی یا تو سڑکوں پر بہتا رہتا ہے یا جوہڑ میں جمع ہو جاتا ہے ۔ بارش کے بعد یہ جوہڑ بھی بھر جاتے ہیں جس سے پانی گلیوں میں پھیل جاتا ہے ۔ مقامی افراد کی جانب سے ہائی وے کے دونوں اطراف بنائے گئے نکاسی کے نالوں پر غیر قانونی تعمیرات نے صورتحال کو مزید گھمبیر بنا دیا ہے ، جس کے باعث صفائی ممکن نہیں رہتی۔سڑکیں جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں جبکہ گندے پانی کی وجہ سے مچھروں، مکھیوں اور دیگر حشرات کی افزائش ہو رہی ہے ، جو شہریوں کو مختلف بیماریوں میں مبتلا کر سکتی ہے ۔ نمازیوں، طلبہ و طالبات اور بزرگ شہریوں کو آمد و رفت میں شدید دقت کا سامنا ہے ۔