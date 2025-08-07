پرچم، جھنڈ یوں ، بیجز ، سٹکرز کی فروخت، قیمتیں بڑھ گئیں
چناب نگر (نامہ نگار )جشنِ آزادی کی آمد کے ساتھ ہی شہر بھر میں سبز ہلالی پرچم، جھنڈیاں، بیجز اور سٹیکرز کی خرید و فروخت عروج پر پہنچ گئی ہے۔
تاہم ان اشیاکی قیمتوں میں نمایاں اضافہ شہریوں کے لیے پریشانی کا باعث بن رہا ہے ۔بازاروں، مارکیٹوں اور گلی محلوں میں لگے عارضی سٹالز پر قومی پرچم اور دیگر جشنِ آزادی کی اشیاء من مانے نرخوں پر فروخت کی جا رہی ہیں۔ شہریوں کی بڑی تعداد 78ویں یوم آزادی کو شایانِ شان طریقے سے منانے کے لیے جھنڈے ، جھنڈیاں اور بیجز خرید کر گھروں، دفاتر اور دکانوں کو قومی رنگوں سے سجا رہی ہے ۔مارکیٹ ذرائع کے مطابق قومی پرچم سائز کے مطابق 300 روپے سے 4 ہزار روپے تک میں دستیاب ہے ، جھنڈیوں کا ایک پیکٹ 100 روپے جبکہ بیجز 30 روپے فی عدد فروخت ہو رہے ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ انہیں یہ اشیا تھوک سطح پر مہنگی مل رہی ہیں، جس کے باعث قیمتوں میں اضافہ ناگزیر ہو گیا ہے ۔شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جشنِ آزادی کی مناسبت سے ان اشیاکی قیمتوں پر کنٹرول کے لیے مؤثر اقدامات کرے تاکہ ہر طبقۂ فکر اس قومی خوشی میں بھرپور انداز سے شریک ہو سکے ۔