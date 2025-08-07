ستیانہ پولیس کی کارروائی اغواکار گرفتار، مغوی بحفاظت بازیاب
ستیانہ (نمائندہ دنیا) ستیانہ پولیس نے سی پی او فیصل آباد صاحبزادہ بلال عمر کی ہدایت پر اغوا کے مقدمے میں اہم پیش رفت کرتے ہوئے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا، جبکہ مغوی کو بحفاظت بازیاب کرا لیا گیا۔
ایس ایچ او تھانہ ستیانہ انسپکٹر مہر آفتاب احمد نے پولیس ٹیم کے ہمراہ جدید ٹیکنیکل ذرائع بروئے کار لاتے ہوئے 24 گھنٹوں میں کارروائی مکمل کی۔ ملزم گلزار اور شاہد نے مبینہ طور پر مالی مفاد کی غرض سے شہری عبدالغفار کو لاڑی اڈا سے اغوا کیا تھا۔ مغوی کے بیٹے کی مدعیت میں مقدمہ درج ہونے کے بعد فوری طور پر کارروائی کا آغاز کیا گیا۔گرفتاری کے بعد ملز موں سے تفتیش جاری ہے ، جس میں مزید اہم انکشافات کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے ۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان کو قانون کے مطابق سخت سزا دلوانے کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے ۔سی پی او فیصل آباد صاحبزادہ بلال عمر نے بروقت اور کامیاب کارروائی پر ایس ایچ او مہر آفتاب احمد اور ان کی ٹیم کو شاباش دی۔