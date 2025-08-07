ٹھیکریوالا :جرائم پیشہ عناصر کی وارداتوں کا سلسلہ جاری
ٹھیکریوالا (نمائندہ دنیا )تھانہ ایئرپورٹ اور ٹھیکریوالا کی حدود میں جرائم پیشہ عناصر کی وارداتوں کا سلسلہ جاری، شہری قیمتی اشیا، زیورات، نقدی، موٹرسائیکلوں اور دیگر سامان سے محروم، پولیس نے متعدد مقدمات درج کر لیے ۔
جھنگ روڈ رحمان ویلیج میں نامعلوم چور شیر خان کے گھر کے تالے توڑ کر الماری سے 1 لاکھ 25 ہزار نقدی، 6 تولے طلائی زیورات اور دیگر اشیاء چرا کر فرار ہو گئے ۔ 67 ج ب سدھار میں اعظم کے گھر سے 7 ہزار نقدی، طلائی بالیاں اور موبائل فونز چوری ہوئے ۔رکشہ میں سوار سدھار کی رہائشی خاتون عشاء کے پرس سے نامعلوم خواتین نے 39 ہزار روپے نکال لیے ۔