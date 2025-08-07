صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹھیکریوالا :جرائم پیشہ عناصر کی وارداتوں کا سلسلہ جاری

  • فیصل آباد
ٹھیکریوالا :جرائم پیشہ عناصر کی وارداتوں کا سلسلہ جاری

ٹھیکریوالا (نمائندہ دنیا )تھانہ ایئرپورٹ اور ٹھیکریوالا کی حدود میں جرائم پیشہ عناصر کی وارداتوں کا سلسلہ جاری، شہری قیمتی اشیا، زیورات، نقدی، موٹرسائیکلوں اور دیگر سامان سے محروم، پولیس نے متعدد مقدمات درج کر لیے ۔

جھنگ روڈ رحمان ویلیج میں نامعلوم چور شیر خان کے گھر کے تالے توڑ کر الماری سے 1 لاکھ 25 ہزار نقدی، 6 تولے طلائی زیورات اور دیگر اشیاء چرا کر فرار ہو گئے ۔ 67 ج ب سدھار میں اعظم کے گھر سے 7 ہزار نقدی، طلائی بالیاں اور موبائل فونز چوری ہوئے ۔رکشہ میں سوار سدھار کی رہائشی خاتون عشاء کے پرس سے نامعلوم خواتین نے 39 ہزار روپے نکال لیے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تنے کے درپے ہونے والے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جنگل کا قانون
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
غزہ: قحط اور قحط الرجال
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پلاسٹک کی تباہ کاریاں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
کہاں جائیں حضور!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث …(حصہ ہشتم)
مفتی منیب الرحمٰن