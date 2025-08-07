صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ:تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں آ زادی تقریبات کی تیاری

  • فیصل آباد
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا) ملک بھر کی طرح جڑانوالہ میں بھی وزیراعلیٰ کی ہدایت پر 79ویں یوم آزادی کی تقریبات بھرپور جوش و خروش سے منانے کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔

اس حوالے سے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کی عمارت کو خوبصورت برقی قمقموں، قومی پرچموں اور جھنڈیوں سے سجا کر چراغاں کیا جا رہا ہے ، جس سے ہسپتال کی عمارت دلہن کا منظر پیش کر رہی ہے ۔ایم ایس ٹی ایچ کیو ہسپتال ڈاکٹر جعفر ملک نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ 14 اگست کے موقع پر ہسپتال میں خصوصی تقریبات کے انعقاد اور تزئین و آرائش کے تمام تر انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ یوم آزادی ہمیں اس عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے جس کے نتیجے میں برصغیر کے مسلمانوں کو ایک آزاد، خودمختار اور اسلامی ریاست پاکستان کی صورت میں اپنا وطن ملا۔

 

