گوجرہ:شادی شدہ خاتون سمیت 2خواتین کواغوا کر لیا
گوجرہ(نما ئندہ دُنیا)نامعلوم افراد نے شادی شدہ خاتون سمیت دوخواتین کواغوا کر لیا۔چک نمبر370ج ب کے محمد سجاد نے تھانہ سٹی میں مقدمہ درج کراتے ہو ئے موقف اختیارکیاہے۔
کہ اس کی 18سالہ بیٹی عائشہ سجاد خریداری کیلئے شہر آئی ہو ئی تھی نامعلوم افراد اغواکر کے فرارہو گئے ،چک نمبر366ج ب کے بنیا مین نے تھانہ سٹی میں مقدمہ درج کرایااس کی بہواقرا زوجہ علی ایازجوکہ2کمسن بچوں کی ماں ہے جنہیں گھر میں چھوڑ کردکان سے سوداسلف خریدنے گئی جسے نامعلوم افراد نے اغوا کر لیااورفرارہو گئے ۔