صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ میں ستھرا پنجاب خصوصی مہم جاری

  • فیصل آباد
چنیوٹ میں ستھرا پنجاب خصوصی مہم جاری

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے و یژن کے تحت چنیوٹ میں ستھرا پنجاب خصوصی مہم جاری ہے اس ضمن میں اگلے مرحلے میں یونین کونسل 33 دلخوشاب میں ایک روزہ سپیشل صفائی مہم کی گئی۔

ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی واثق عباس ہرل نے مہم میں کام کا معائنہ کیا۔چیف آفیسر مظفر بیگ،تحصیل منیجر محمد حمزہ بھی موجودتھے ۔ایڈمنسٹریٹر نے بتایا کہ روٹین سے ہٹ کر ہفتہ میں ایک بار یونین کونسلز میں مکمل مشینری، عملہ کے ساتھ صفائی کی جاتی ہے اورخصوصی صفائی مہم میں کوڑا اٹھانے کے ساتھ ڈی سلٹنگ بھی کی جارہی ہے ۔انہوں نے کہا کہ ہر منگل اور جمعہ کو مہم مستقل بنیادوں پر جاری رہے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چادر اور چار دیواری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مذاکرات
مفتی منیب الرحمٰن