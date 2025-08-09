چنیوٹ میں ستھرا پنجاب خصوصی مہم جاری
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے و یژن کے تحت چنیوٹ میں ستھرا پنجاب خصوصی مہم جاری ہے اس ضمن میں اگلے مرحلے میں یونین کونسل 33 دلخوشاب میں ایک روزہ سپیشل صفائی مہم کی گئی۔
ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی واثق عباس ہرل نے مہم میں کام کا معائنہ کیا۔چیف آفیسر مظفر بیگ،تحصیل منیجر محمد حمزہ بھی موجودتھے ۔ایڈمنسٹریٹر نے بتایا کہ روٹین سے ہٹ کر ہفتہ میں ایک بار یونین کونسلز میں مکمل مشینری، عملہ کے ساتھ صفائی کی جاتی ہے اورخصوصی صفائی مہم میں کوڑا اٹھانے کے ساتھ ڈی سلٹنگ بھی کی جارہی ہے ۔انہوں نے کہا کہ ہر منگل اور جمعہ کو مہم مستقل بنیادوں پر جاری رہے گی۔