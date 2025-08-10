سابقہ رنجش پر مسلح افراد کی گھر میں گھس کر فائرنگ، اہلخانہ پر تشدد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابقہ رنجش پر مسلح افراد نے گھر میں گھس کر فائرنگ کرتے ہوئے اہلخانہ کو تشدد کا نشانہ بنا دیا۔
تھانہ روشن والا میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے چک نمبر 81 گ ب کے رہائشی سرور نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنے اہلخانہ کے ہمراہ گھر پر موجود تھا کہ ملزم اسلحے کے زور پر زبردستی گھر داخل ہوگئے اور اسے قابو کر کے تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ ملزمان کی جانب سے گھر پر شدید فائرنگ کی گئی۔ جس سے پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ بعد ازاں ملزم دھمکیاں دیتے فرار ہو گئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ۔