ہسپتال آئے شہری کو نشہ آور چیز پھلا کر موبائل ، نقدی ہتھیالی
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ہسپتال آئے شہری کو نشہ آور چیز پھلا کر موبائل اور نقدی ہتھیالی گئی۔
تھانہ سرگودھا روڈ میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے علی رضا نامی نے پولیس کو بتایا کہ اسکی والدہ ہسپتال میں زیر علاج تھیں۔ جنکی تیمارداری کے لئے اسکے ماموں ہسپتال آئے تو اس دوران نامعلوم ملزمان نے انہیں نشہ اور کھانا کھلا کر بے ہوش کردیا اور اس دوران جیب سے نقدی اور موبائل فون چوری کرکے لے گئے ۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ۔