  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)تھانہ سمن آباد کے علاقہ پیپسی روڈ پر پولیس نے کارروائی کرتے ملزم عثمان کو گرفتارکرلے لیا جو بار بار ہوائی فائرنگ کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر رہا تھا ۔ملزم سے بغیر لائسنس یافتہ اسلحہ برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔

